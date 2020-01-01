Александре Митрошиной дали шанс избежать банкротства

На днях блогера Александру Митрошину приговорили к трем годам условно. В четверг Тверской районный суд Москвы признал ее виновной в отмывании денег в особо крупном размере.

Кроме того, блогеру назначили штраф в размере 900 тысяч рублей и постановили конфисковать у нее имущество на 115 миллионов рублей.

Теперь же стало известно, что Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве Александры Митрошиной. Заседание перенесено на более поздний срок, что позволит блогеру предпринять дополнительные шаги для погашения задолженности перед налоговыми органами и урегулировать оставшиеся спорные моменты, передает "Пятый канал".

По данным прокуратуры, с 2020 по 2024 год Александра Митрошина легализовала деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Для этого она приобрела квартиру на Краснопресненской набережной и апартаменты на Большой Дмитровке. В марте 2025 года ее задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая, где жила до этого в течение трех лет. Более года блогер находилась под домашним арестом в Москве.

Ранее Александра Митрошина частично признала вину.