Вот что случилось с госпитализированной актрисой Екатериной Волковой

На днях стало известно, что актриса Екатерина Волкова попала в больницу. Вот что с ней случилось.

Врач клинического госпиталя "Лапино" Андрей Рыжов сообщил детали госпитализации известной артистки. По его словам, Екатерина Волкова оказалась в руках медиков с признаками острого синусита. У нее был выраженный болевой синдром. Однако сейчас актрисе стало лучше, передает РИА Новости.

"На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности", - сообщил медик.

О том, что попала в больницу, Екатерина Волкова сообщила сама несколько дней назад на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Однако известная артистка не стала уточнять, что стало причиной госпитализации.

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