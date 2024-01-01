Слухи о смене премьер-министра Великобритании ходили давно. Но весной, когда рейтинг Кира Стармера обвалился до 10 процентов, окончательно стало понятно - отставка это лишь вопрос времени. В понедельник, выйдя к журналистам, он упирал на то, что всегда работал на благо страны. И даже пустил слезу: "Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем для моей потрясающей жены и быть лучшим отцом для своих прекрасных детей".

Впрочем, этот эмоциональный момент вряд ли растрогал и простых британцев, которые давно уже разочаровались в своём премьере, и соратников по Лейбористской партии, где тоже поддержкой Кира Стармера уже и не пахло. Хотя представить такое в 2024 году, когда он привел лейбористов к ошеломительной победе на выборах, забрав подавляющее большинство мест в британском парламенте, было, конечно, сложно. Тогда юрист, ставший политиком, праздновал победу в качестве первого за 14 лет премьер-министра от Лейбористкой партии. И обещал радикальные перемены в британской политике и новую эру стабильности.

Но этих перемен Великобритания так и не дождалась, путь от триумфа до фиаско занял всего два года, за которые Стармер успел повысить налоги на 38 процентов и не сделать ничего для решения тех проблем, что реально волнуют британцев.

"Лейбористская партия теряет поддержку. Избиратели все больше разочаровываются в экономике, а также в миграционной политике", - говорит обозреватель Эрнес де Лакуадри.

Зато на помощь Украине Стармер не жалел ни сил, ни денег британских налогоплательщиков. Стал инициатором создания "Коалиции желающих", куда входят страны, поддерживающие киевский режим. Регулярно встречался с Зеленским, отсчитывая ему миллиард за миллиардом фунтов стерлингов. Всего при Стармере Украина получила их 12. И это не взирая на дыры в бюджете, которые премьер собирался латать за счет урезания социальных расходов. Все это, конечно, не добавляло популярности - непопулярному политику. Как и Лейбористской партии, которую он возглавлял.

"На местных выборах, состоявшихся в мае, Лейбористская партия по всей стране уступила "партии реформ" Найджела Фараджа. Сейчас это крупнейшая партия в Великобритании. И у ее лидера Найджела Фараджа есть все шансы на победу, если бы выборы проходили сейчас", - отметил обозреватель Бенджамин Холл.

Подобный сценарий для соратников Стармера, как, впрочем, и для консерваторов, находящихся сейчас в оппозиции, неприемлем. Потому лейбористам сейчас надо сделать все возможное, чтобы не допустить партию правых под руководством Фараджа до власти. Эта задача во главе со Стармером оказалась уже невыполнимой. А вот его сменщик теоретически может ситуацию переломить. На это у нового премьер-министра будет два года. И сейчас главный вопрос - кто же им станет?

Хотя эксперты уверены, интриги тут никакой: "Это опытный политик Энди Бернем. Бывший лидер большого Манчестера. Вот он как раз имел высокий рейтинг. Опережал всех других кандидатов, которые даже сейчас занимают министерские посты. Но проблема заключалась в том, что он не являлся членом Палаты общин. То есть премьер-министр должен обязательно быть членом парламента Великобритании. Поэтому ждали, когда Бернем сможет стать депутатом".

И вот совсем недавно он прошел в парламент, а значит, вполне возможно, 17 июля Энди Бернем возглавит Лейбористскую партию и займет должность главы правительства, став седьмым по счету премьер-министром Великобритании за последние десять лет. Насчет кадровой чехарды пошутил даже официальный мышелов Даунинг-стрит кот Ларри в своем официальном аккаунте в соцсети.

Но от смены имен ничего не меняется. Ни внутренняя политика, ни внешняя. Новый британский премьер вряд ли откажется от поддержки Украины. И, скорее всего, ее только нарастит. Как это уже сделали французский президент Макрон и канцлер ФРГ Мерц, чьи рейтинги даже ниже, чем у Стармера. Партия "Альтернатива для Германии" уже предложила Мерцу последовать примеру британца.