Американо-иранские переговоры длились почти 18 часов

Инспекторы МАГАТЭ уже 22 июня могут прибыть в Иран. О том, что Тегеран дал согласие на начало проверок своих ядерных объектов, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке.

Они длились почти 18 часов и проходили при посредничестве Пакистана и Катара. Стороны согласовали создание наблюдательного комитета, рабочих групп по ядерной программе и санкциям, а также 60-дневный план по реализации сделки. Также США сняли с Ирана санкции на продажу нефти до 21 августа, но торговать можно только через доллар.

Другой важный вопрос - прекращение боевых действий. Вашингтон оптимистично заявил о создании некоего механизма по недопущению эскалации между Израилем, движением "Хезболла" и Ливаном.

Предметом торга стали и замороженные активы Ирана. Как заверил в Центробанке Исламской республики, Тегеран сможет получить доступ к заблокированным счетам уже на днях. Окончательное соглашение намечено на 17 августа.