RadarOnline: Брэд Питт и Инес де Рамон тайно поженились

Брэд Питт и Инес де Рамон сыграли тайную свадьбу. 62-летний актёр и его 33-летняя избранница счастливы вместе.

На днях Питт и де Рамон появились вместе на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе. Пара выглядела сногсшибательно и спровоцировала слухи о свадьбе. По словам источников, спустя почти четыре года отношений их связь настолько крепка, что некоторые приятели Брэда и Инес уверены, что они тайно поженились.

"Брэд и Инес — по сути уже муж и жена во всех смыслах. Они абсолютно доверяют друг другу и чувствуют себя родными душами. Для Питт брак — это духовное обязательство, а не формальная юридическая процедура. Для него важнее внутреннее ощущение союза, чем бумажные формальности. Он счастлив", — сказал источник RadarOnline.

Инсайдеры уверяют, что пара может в скором времени закатить роскошную свадьбу. Уже готов и список гостей. Мероприятие будет масштабным, с участием знаменитостей, включая друзей Питта — Джорджа Клуни, Эдварда Нортона и Квентина Тарантино.

При этом подчеркивается, что Брэд настаивает на брачном контракте, учитывая его прошлый длительный развод с Анджелиной Джоли и продолжающиеся юридические споры.

Отдельно обсуждаются слухи о возможном пополнении в семье. Источники утверждают, что тема детей уже поднималась в окружении пары, хотя официальных подтверждений нет.