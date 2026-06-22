Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Сегодня, 22 июня, американский самолет-разведчик был замечен патрулирующим акваторию Черного моря южнее Крыма.

Переоборудованный Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетел из города Констанца в Румынии около 8.45 по московскому времени, подлетел примерно на 140 километров к берегам Грузии, развернулся и продолжил летать по такой траектории. По состоянию на 16.05 по московскому времени разведчик все еще выполнял патрулирование, сделав уже четыре круга, отмечает РИА Новости.

Отметим, что зимой также был замечен НАТОвский самолет-разведчик, который в течение нескольких часов летал над нейтральными водами Черного моря. Судно совершило несколько кругов над черноморской акваторией на высоте около 10 км. При этом он не заходил в воздушное пространство какой-либо страны, кроме пункта вылета на территории Румынии.

Кстати, Bombardier Challenger 650 выполняет прежде всего радиоэлектронные разведывательные операции. Траектория полета самолета-разведчика не затрагивает стандартные коридоры, по которым следуют над морем гражданские самолеты.