День памяти и скорби объединил сотни жителей Приморья

К вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота горожане несут цветы и возлагают венки. Такие мероприятия 22 июня проходят в каждом городе России. Память о тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны, чтят по всей стране".

22 июня 1941 года. Эта дата кардинально изменила судьбы миллионов людей. В полдень по Москве Вячеслав Молотов сообщил советскому народу о нападении нацисткой Германии. Однако первые бомбардировки начались раньше, чем говорилось в официальном обращении.

Одним из первых удары принял Севастополь. По данным историков, немецкие бомбардировщики атаковали город в 3 часа 13 минут. Из-за разницы во времени о начале войны на востоке страны узнали позже. И весь день 22 июня здесь была еще мирная жизнь. Но уже в первые месяцы войны тысячи добровольцев и моряков-тихоокеанцев отправились на фронт.

Бойцы Красной армии уже в первые дни показали мужество и героизм. Легендарный экипаж Николая Гастелло своим подвигом замедлил продвижение врага. Немцы подбили бомбардировщик под управлением Гастелло, на борту начался пожар, но экипаж не покинул борт, а огненным тараном атаковал механизированную колону нацистов. Все четверо, а это Николай Гастелло, Анатолий Бурденюк, Григорий Скоробогатый и Алексей Калинин, погибли. Только спустя 84 года поисковым отрядам из России и Беларуси удалось установить точное место трагедии.

"В этом случае очень хорошо читались области. Область стрелка-радиста, кабины стрелка радиста, там, где погиб капитан Гастелло, тоже были найдены личные вещи. Личные вещи были найдены в области Скоробогатова, это второй стрелок. И в области кабины Калинина - парашютные пряжки, а также пуговица", - рассказала Татьяна Балашова, заместитель руководителя поискового отряда "Авиапоиск", Беларусь.

Переливы колоколов разносятся по острову Гогланд. Здесь в 1942-м советские десантники почти три месяца держали оборону территории. В их честь на острове установили православную звонницу. И даже яхты, которые участвуют в памятной экспедиции, тоже зазвонили.

"Яхта становится звонницей, на ней установили колокола с погибших, затонувших кораблей. Звон каждого колокола - это одинокий голос. Но здесь они слились в хор, которые взывают к нашей доброй памяти", - говорит Андрей Битюков, протоиерей-клирик Орденского Андреевского Собора.

Великая Отечественная война унесла жизни более двадцати семи миллионов советских солдат. В память о них горят вечные огни. В этом году частички пламени из городов-героев и крепости-героя Брест объединились в одну "огненную картину войны".

В День памяти и скорби в десятках городов зажглись свои огненные картины. О самой кровопролитной войне помнят во всех уголках страны. Помнят о подвигах, о страданиях, о силе духа каждого, кто приближал победу долгие 1418 дней и ночей.