Матери, чей ребенок перегрелся в авто и умер, предъявили обвинение

На днях жительница Новокузнецка приехала с семилетним ребенком в Таштагол на автомобиле и ушла по делам, оставив сына почти на три часа запертым в салоне. Мальчик получил тепловой удар и в состоянии комы попал в реанимацию. Спасти его не удалось.

И вот теперь женщине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. В частности, ей инкриминируют оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что женщина отправилась выбирать путевки. А ребенок сам попросился остаться в салоне. Чтобы он никуда не ушел, женщина заблокировала двери. Вернувшись, сибирячка нашла сына в бессознательном состоянии и обратилась к медикам за помощью.