В Ингушетии нашли тело 8-летнего Хизира, бросившегося в реку спасти друга

В Ингушетии нашли тело 8-летнего Хизира, прыгнувшего в реку Сунжу, ради спасения друга. Мальчика больше недели искали тысячи человек.

Течением реки погибшего ребенка унесло на 10 километров от места, где он пытался спасти товарища. Многие до последнего надеялись и молились, что Хизир смог выплыть и ждал помощи на берегу. Но эти надежды не сбылись.

"Предварительно, тело мальчика обнаружили в воде около четвертой школы во время прочесывания реки", — пишет Telegram-канал BAZA.

Напомни, трое детей играли у берега Сунжи, когда один из мальчиков упал в реку, сильным течением его стремительно стало уносить от берега. Ребенку удалось зацепиться за ветку. Один из мальчиков бросился за помощью, а второй — это был Хизир — рванул в реку.

Ребенок не смог справиться с бурным потоком и его унесло течением Сунжи. Зацепившегося за ветку мальчика спасли подоспевшие взрослые.