Политический скандал между Варшавой и Киевом набирает обороты. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши, заявив, что его негативная риторика может плохо закончиться. А также неудачно сыронизировал над именем Навроцкого.

Конфликт начался после решения главаря киевского режима присвоить подразделению ВСУ имя героев запрещенной в России Украинской повстанческой армии*, ответственной за массовые убийства на Волыни.

А теперь пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич сообщил, что Владимир Зеленский дважды "динамил" Кароля Навроцкого. В первый раз украинская сторона предложила организовать телефонный разговор двух лидеров стран, но он так и не состоялся из-за "отсутствия реакции Зеленского".

Во второй раз была запланирована встреча президентов Украины и Польши. Уже были согласованы время и место. Но в последний момент Владимир Зеленский отменил рандеву, передает ТАСС.

"Это означает, что со стороны властей Украины не было готовности изменить название воинской части, названной в честь преступников из рядов УПА*. Это была лишь игра на время. Вот такие факты", - заключил Леськевич в Х.

Ранее Кароль Навроцкий лишил Зеленского почетной госнаграды Польши — ордена Белого орла, потому что тот героизировал деятелей УПА*. Он заявил, что эта награда — символ высшего доверия польского государства и благодарности польского народа. По его словам, обладатель ордена должен не только иметь заслуги, но и уважать ценности, на которых стоит Польша.

* Организация признана в России экстремисткой и запрещена