Кошта: Евросоюз обсуждает не переговоры с Россией, а давление на нее

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что сейчас Евросоюз обсуждает не переговоры с Россией, а способы давления на нее.

"К сожалению, мы сейчас не говорим о переговорах", - сказал Кошта, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ЕС не хочет быть посредником в переговорах между Россией и Украиной. И "стоит на стороне Киева".

Владимир Путин ранее неоднократно упоминал, что Россия готова к переговорам с Европой, но ЕС не стоит пытаться выступать с позиции силы, иначе конструктивных результатов у этих переговоров не будет.