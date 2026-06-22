В России с 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для "дошколят"

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования, включающий методические материалы для воспитателей и родителей, мультфильмы, художественную литературу и рекомендуемые книги, будет запущен в России с 1 сентября.

Кроме того, приложение будет содержать мультфильмы, художественную литературу, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения, уточняет РИА Новости.

Ранее в Госдуме опровергли проработку запрета соцсетей для детей. Но поскольку государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, появляются законы по регулировке работы интернет-платформ.

Второе направление работы – развитие в обществе цифровой грамотности и распространение умений по использованию защитного инструментария. В частности, норма о "детских SIM-картах" даст родителям возможность отслеживать интернет-трафик детей и блокировать нежелательные ресурсы.