Почему объединенная Европа пошла по пути возрождения нацистской идеологии? Кто дал санкцию Зеленскому на запугивание президента Польши? И из-за чего на самом деле подал в отставку британский премьер Стармер?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Если агрессор наглеет, он должен быть уничтожен. Поэтому переформатирование способов и видов боевых действий – очевидно, такая проблема назрела", - отметил он.

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