13 человек погибли при взрыве в Катаре

Жертвами мощного взрыва на терминале сжиженного газа в промышленном городе Рас-Лаффан в Катаре стали 13 человек. Сообщается, что причиной происшествия стала стала промышленная авария.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на газоперерабатывающем объекте "Барзан" во время технических работ по перезапуску мощностей, уточняет "КоммерсантЪ".

Ранее в Москве опровергли фейк о взрыве СВУ в руках ребенка. По предварительным данным, инцидент случился во время игры — дети смешивали соду с лимонной кислотой. Это широко известный с советских времен опыт, пример реакции нейтрализации. При взаимодействии гидрокарбоната натрия и лимонной кислоты выделяется углекислый газ — смесь активно шипит, бурлит и пузырится.

дети смешали указанные ингредиенты в бутылке и бросили ее на дорогу. Затем емкость со смесью поднял семилетний ребенок. Ребенка после происшествия осмотрели медики — госпитализация не потребовалась.