Минобороны показало кадры ответа на террористические акты киевского режима. Запорожская область. Клубы густого черного дыма видно за несколько километров. Точные удары были нанесены по нефтебазе в районе населенного пункта Высокогорное, лишив украинских операторов дронов запасов горючего.

А это уже Константиновка. Наши бойцы разворачивают государственный флаг России и Знамя Победы на освобожденной улице Преображенская. Штурмовики шаг за шагом продолжают брать под контроль все новые районы города. Благодаря слаженной командной работе подразделений только за сутки на этом направлении освобождено 103 здания. У тех боевиков, которые еще пытаются сопротивляться, заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

Похожая ситуация сейчас и в районе Красного Лимана. Противник несет серьезные потери, пытаясь закрепиться в жилых кварталах, но удержать позиции у него не получается. Попытки отступить также блокируют наши операторы ударных дронов - срывают подход резервов и ротацию.

В Днепропетровской области наша разведка выявила замаскированные пункты управления БПЛА боевиков. После подтверждения цели расчет самоходной артиллерийской установки "Восточной" группировки нанес серию точных ударов.

"За сутки противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем до 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и самоходную артиллерийскую установку "Паладин", - сообщил Михаил Герасимов, офицер пресс-центра группировки "Восток".

В Сумской области подразделения мотострелкового полка группировки "Север" обнаружили и уничтожили укрепленный пункт ВСУ. Удары были нанесены по указанным координатам, в том числе с применением беспилотников. Полоса безопасности расширяется.