Власти направят 31,5 млрд рублей на строительство университетских кампусов

Правительство направит еще 31 с половиной миллиарда рублей на строительство университетских кампусов в четырех российских регионах. Об этом на оперативном совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин.

Программа стартовала по поручению президента в 2021 году. В рамках нацпроекта "Наука и университеты" к 2036-му в стране должно быть построено 40 кампусов.

"Сегодня для студентов уже создано более тридцати пространств. Это и учебные корпуса, в которых они посещают лекции и семинары, занимаются наукой, работают в библиотеках и читальных залах. Это также и досуговые центры, спортивная инфраструктура, где есть возможности для творчества, занятий спортом. Конечно, комфортные общежития. Для многих молодых людей, которые приезжают учиться в вуз из других городов и регионов, они решают проблему с проживанием. Еще целый ряд таких пространств, университетских кампусов – в высокой степени готовности. Средства помогут этим регионам в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Южно-Сахалинске. И своевременно ввести их в эксплуатацию", - сказал премьер.

На совещании также подвели предварительные итоги выпускных экзаменов в школах. В этом году ЕГЭ сдавали более 660 тысяч человек, ОГЭ - почти 1 миллион 700 тысяч. В 12-ти регионах был запущен пилотный проект, в рамках которого поступающие на востребованные рабочие специальности в колледжи могли проходить испытание только по двум предметам - математике и русскому языку, вместо четырех. Это возможностью воспользовались более 100 тысяч школьников.