ООН ответила на обращение после удара ВСУ по Старобельску

ООН дала ответ на обращение уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой по поводу удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

В ответе говорится, что ООН отслеживает все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске. В организации добавили, что были бы признательны аппарату УПЧ России за любую дополнительную информацию. Об этом сама Лантратова рассказала в Мах.

Пока что это первая и единственная реакция на все обращения российской стороны, уточнила омбудсмен.

Лантратова при этом выразила надежду на то, что этот ответ "положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций".

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске (ЛНР) 22 мая. Погиб 21 студент, более 40 получили ранения. СК завел дело о теракте.