Семья готовится к похоронам 8-летнего Хизира, который бросился спасать друга, но сам погиб

В Ингушетии нашли тело 8-летнего Хизира, прыгнувшего в реку Сунжу, чтобы спасти друга. Мальчика больше недели искали тысячи человек.

Тело ребенка передали родителям. Сейчас семья готовится к похоронам. Траурная церемония запланирована на сегодняшний вечер, сообщает "Фортанга". Кроме того, у дома собираются участники поисков и местные жители. Там находятся несколько тысяч человек, они продолжают прибывать.

Напомни, трое детей играли у берега Сунжи, когда один из мальчиков упал в реку, сильным течением его стремительно стало уносить от берега. Ребенку удалось зацепиться за ветку. Один из мальчиков бросился за помощью, а второй — это был Хизир — рванул в реку.

Ребенок не смог справиться с бурным потоком и его унесло течением Сунжи. Зацепившегося за ветку мальчика спасли подоспевшие взрослые.