Турция сообщила о тех, кто хочет сорвать переговоры США и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Турецкий лидер дал понять, что поддерживает примирение Ирана и США. Кроме того, Эрдоган заверил, что его страна окажет поддержку в переговорах Америки и Ирана.

Также в беседе с Пезешкианом Эрдоган поднял вопрос о тех, кто не желает примирения двух стран. "Он отметил, что важно проявлять бдительность в отношении тех, кто хочет сорвать переговоры", - в своем отчете сообщила канцелярия турецкого президента.

В заключение Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что "принятие мер по укреплению регионального мира является важным и необходимым делом и что Турция будет работать над этим", передает ТАСС.

Ранее посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке. Пакистан и Катар отметили достигнутый прогресс и "конструктивную атмосферу". Сообщается, что Иран и США согласовали выход на финальное соглашение, на которое стороны выйдут в течение двух месяцев.

Напомним, Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно 18 июня. Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.