Десятки домов разрушены после торнадо в Свердловской области

На Свердловскую область обрушился мощный торнадо.

Основной удар пришелся на города Кушва и Верхняя Тура, а также поселок Баранчинский. Пострадали пять человек. Троих пришлось госпитализировать.

Разрушены десятки домов, повреждения получила заправочная станция. Не повезло и автовладельцам, их машинам теперь предстоит серьезный кузовной ремонт.

Вихрем ломало деревья, срывало кровли, оборваны провода ЛЭП. 5 населенных пунктов остались без электричества. По данным синоптиков, сейчас ураган идет в сторону Нижнего Тагила.