Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 23 июня, 143 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал на недопустимость использования против гражданского населения дальних БПЛА, заявив, что это гуманитарное преступление. Президент подчеркивал, что Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию — соответствующая работа идет.

Тем временем Владимир Путин разрешил Банку России и Сбербанку самостоятельно пресекать работу беспилотных летательных аппаратов. Указанные кредитно-финансовые организации вправе отражать нападение, не дожидаясь вмешательства профильных служб.