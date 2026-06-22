Средства ПВО уничтожили 141 украинский беспилотник над территорией России с семи утра до восьми вечера по московскому времени.

В частности, сбиты дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей, уточняет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

До этого глава Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на пассажирский автобус. Пострадали 13 человек.

В Кремле ранее назвали военными преступлениями продолжающиеся попытки украинских националистов бить по гражданскому населению и мирной инфраструктуре дронами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что это обстоятельство существенно осложняет какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.