ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Подмосковье. Подробности

Работает спецназ ФСБ. Один боец - в маскхалате. Перекрывал возможный путь отхода подозреваемого. Но обошлось без стрельбы и погони. В сумке оказалось самодельное взрывное устройство. Но изготовленное по всем правилам диверсионной войны. Длинный шнур, по которому должны были подать электрический разряд, что привело бы к детонации нескольких бомб, соединенных между собой. Таким образом, по замыслу террористов, в месте планируемой атаки на железнодорожных путях инфраструктуре был бы нанесен максимальный ущерб.

Подозреваемых - двое. Второй тоже задержан. ФСБ зафиксировала их попытки достать взрывчатку в Московской и Смоленской областях. Действовали по указанию куратора с Украины. Взяли их на финальном этапе подготовки теракта - когда СВУ было собрано и готово к закладке.

"Изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на участке железной дороги московского региона посредством подрыва железнодорожного состава, перевозящего горюче-смазочные материалы. В этих целях они провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва", - сообщили в ФСБ.

При задержании подозреваемые, как принято говорить, шли в отказ. А когда оперативники ФСБ показали им всю переписку, которые те вели с украинским куратором, во всем сознались. Поняли, что за ними следили давно и собрали достаточно улик для предъявления обвинений. Теперь задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы.

В ФСБ очередной раз напоминают: на сделку с украинскими спецслужбами идти нельзя. Денег никто не заработает, а вот тюремный срок - обязательно.