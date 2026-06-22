Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Лионель Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира. Аргентинский футболист обошел Мирослава Клозе (16 голов с 2014 года). На счету Месси теперь 17 мячей.

Нападающий сборной Аргентины забил гол в матче против команды Австрии во втором матче Чемпионата мира, уточняет РБК.

В следующем состязании, которое состоится 28 июня, Аргентина сыграет с дебютантом Чемпионата мира Иорданией.

А ведь еще три года назад Лионель Месси утверждал, что ЧМ-2022 в Катаре был последним для него чемпионатом мира. Он принимал участие в пяти ЧМ: в 2014 году в Бразилии дошел со своей командой до финала, где Аргентина уступила Германии (0:1), а в 2022 году одержал долгожданную победу - Аргентина выиграла у Франции по пенальти после ничьей (3:3) в основное и дополнительное время.