В Константиновке сложилась критическая ситуация для ВСУ

Сотни мощных взрывов прогремели в тыловых районах Украины. В ответ на террористические атаки неонацистов на российские гражданские объекты поражены склады топлива и боеприпасов, пункты дислокации боевиков и подстанции, которые питали вражеские заводы ВПК.

Пожары вспыхнули в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на территории временно оккупированного Запорожья. Критическая ситуация для противника в Константиновке. Наши бойцы закрепились в микрорайоне Красный - на северной окраине города. Наступление идёт сразу с трёх направлений.