Волонтер, нашедший тело маленького Хизира, умер от разрыва сердца

Волонтер, который обнаружил и вытащил тело восьмилетнего Хизира из реки в Ингушетии, умер от разрыва в сердце после поисков.

Больше 20 тысяч человек объединились и помогали искать ребенка вдоль русла реки больше недели. Тело Хизира обнаружили сегодня в десяти километрах от места происшествия. Волонтер уехал обратно в Дагестан, позже его знакомым сообщили, что он умер, сообщает Mash.

Впрочем, ряд других СМИ утверждает, что на самом деле волонтер не умер. Так, SHOT передает, что 19-летний парень их Дагестана жив и волонтеры просят не распространять непроверенные сведения и слухи.

Тем временем тело ребенка передали родителям. Сейчас семья готовится к похоронам. Траурная церемония запланирована на сегодняшний вечер.

Напомни, трое детей играли у берега Сунжи, когда один из мальчиков упал в реку, сильным течением его стремительно стало уносить от берега. Ребенку удалось зацепиться за ветку. Один из мальчиков бросился за помощью, а второй — это был Хизир — рванул в реку.

Ребенок не смог справиться с бурным потоком и его унесло течением Сунжи. Зацепившегося за ветку мальчика спасли подоспевшие взрослые.