Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Старшина Вадим Абдуллин вместе со своей группой на автомобиле подвозил боеприпасы и продовольствие на передовую и подвергся атаке FPV-дрона. Машина получила серьёзные повреждения. Под ударами вражеских беспилотников, рискуя жизнью, Вадим с боевыми товарищами пешком доставили груз.

Лейтенант Мухтар Буттаев во время захвата опорного пункта противника обнаружил выдвижение штурмовой группы ВСУ и организовал засаду. Внезапным огнем из стрелкового оружия наши военные уничтожили боевиков и выполнили поставленную задачу без потерь среди личного состава.