Недолог век британского премьера. Кир Стармер подает в отставку. Последние годы в Соединенном королевстве только и разговоров, какой премьер-министр наименее популярен и сколько продержится очередной председатель правительства. И каких дров еще наломает.

Конечно, уйти с поста, не похвалив себя за достижения, Стармер не мог. Он и яд антисемитизма вырвал в партийных рядах, восстановил доверие к экономике, обороне и национальной безопасности. У простых британцев о национальной безопасности другое мнение.

Что ни день – нападения мигрантов на аборигенов. Вот недавний случай. Мигрант из Судана в Белфасте пытается отрезать голову местному жителю. Белфаст запылал. Но премьер Британии, кажется, этого даже не заметил. Завоз мигрантов в королевство принял такие масштабы, что в некоторых городах они просто вытесняют местное население. Которые устали от бесконечных политических танцев.

Самый веселый премьер Британии в этом веке, Борис Джонсон, вошел в историю со своими попойками и вечеринками на Даунинг-Стрит в разгар пандемии. О других вообще мало что можно вспомнить. Рекордсменом по пребыванию на посту премьер-министра стала безликая Лиз Трасс, продержавшаяся всего 50 дней.

Консерватор Риши Сунак продержался почти два года. Довел консервативную партию до того, что она с треском проиграла парламентские выборы. После чего в квартиру на Даунинг-Стрит и въехал Кир Стармер.

Кресло премьера должен занять мэр Манчестера Энди Бернхем. Англичане уже делают ставки. Сколько продержится Энди, если въедет на Даунинг-Стрит. И советуют назначить премьером кота Ларри.

А то у двуногих премьеров последние годы в действительности все не так, как на самом деле.