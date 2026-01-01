Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Умер народный артист РСФСР, драматург, поэт, писатель Михаил Ножкин, сообщили 22 июня в Союзе кинематографистов России.



Ему было 89 лет. Актер снимался в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра".



"22 июня 2026 года на 90-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, драматург, поэт, писатель, член Союза кинематографистов России, член Союза писателей России, член Гильдии актеров кино России Ножкин Михаил Иванович (1937-2026)", — отмечается в сообщении.