Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявили в Иране

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил 23 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.



При этом за день до этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства.



"Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт", — сообщил он журналистам в Белом доме.



По его словам, вчера через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше. Американский лидер добавил, что сможет "решить проблему" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который не хочет выводить войска из Ливана.Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил 23 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.



При этом за день до этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства.



"Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт", — сообщил он журналистам в Белом доме.



По его словам, вчера через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше. Американский лидер добавил, что сможет "решить проблему" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который не хочет выводить войска из Ливана.