В Свердловской области число пострадавших из-за урагана увеличилось до 16

16 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сообщает МЧС по региону. Сильнее всего пострадал город Кушва.



Были полностью разрушены 32 частных жилых дома. Еще 99 домов повреждены, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.



"В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек", — говорится в сообщении.



Ранее в Кушве Свердловской области после урагана был введен режим чрезвычайной ситуации.