Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели в воздухе более 15 часов

Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Ту-160 провели в воздухе 16 часов. Их сопровождали экипажи МиГ-31, а на отдельных этапах маршрута - истребители иностранных государств. В ходе полёта пилоты стратегических ракетоносцев отработали один из самых сложных элементов - дозаправку топливом в воздухе.

Как отметили в Минобороны, экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. Все они проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.