Террористки-смертницы задержаны за попытку подорвать правоохранителей в Пятигорске

В Пятигорске предотвращен двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов, задержаны две россиянки. Об этом рассказали во вторник, 23 июня, в Федеральной службе безопасности России.

Как уточнили в ФСБ, пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт: на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задержали женщину с рюкзаком, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Одновременно обнаружили и задержали вторую участницу преступного плана, которая должна была, по замыслу киевского режима, принести вторую самодельную бомбу к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.

Задержанные признались, что действовали по заданию украинских спецслужб, однако не предполагали, что их используют как террористок-смертниц. ФСБ подчеркивает: киевский режим продолжает вовлекать в террористическую деятельность граждан России, однако все согласившиеся помогать врагу будут установлены и наказаны вплоть до пожизненного срока.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал спецслужбы усилить антитеррористическую работу, поскольку наши противники не гнушаются терактами. Особое внимание, с учетом времени года, предписано уделять местам отдыха детей в период летних каникул.

До того сотрудники силовых органов задержали на Кубани молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего, намеревавшихся устроить теракт в Туапсе за вознаграждение в 500 долларов. Задержанные признали свою вину во вменяемом им преступлении.