Смерч пронесся в Свердловской области: 16 пострадавших, 32 разрушенных дома

В Свердловской области устраняют последствия разгула стихии: на регион обрушился ураган.

Как рассказал во вторник, 23 июня, региональный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям России в своем MAX-канале, за медицинской помощью обратились 16 человек.

Зафиксирован и материальный ущерб: полностью разрушены 32 частных жилых дома, повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач.

Департамент информационной политики Свердловской области уточнил, что основной удар непогода нанесла населенному пункту Кушва. Там продолжается оценка причиненного урона.

Как сообщает РИА Новости, ученые назвали случившееся в Свердловской области смерчем. Местные жители публикуют в Сети кадры, на которых отчетливо видна крупная воронка.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, почему в нашей стране возможны ураганы и смерчи, но не торнадо. Как пояснила эксперт, встречающееся в некоторых средствах массовой информации словосочетание "русский торнадо" — не более чем "изыски журналистов".