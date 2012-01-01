Виктория Макарская огорошила правдой о муже: "С ним жизнь невозможна"

Антон и Виктория Макарские счастливы в браке уже более 25 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Однако сами артисты признаются, что на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через множество испытаний.

Самым трудным был период, когда Виктория мечтала о детях, но не могла забеременеть. Супруги даже отправились к старцу в монастырь, чтобы молиться вместе с ним о наследниках. И чудо случилось, в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван.

Виктория никогда не жаловалась на мужа, но в Сети Антона Макарского уже несколько лет обвиняют в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран. Не так давно в Сети появились фрагменты старого интервью пары, где актер без тени смущения лично стер помаду с губ жены. Это вызвало новый скандал. Пришлось Виктории оправдываться.

"Они же взяли старое интервью и вырезали фразу после его слов про "я не разрешаю жене красить губы". Они вырезали фразу Антона: "Потому что я в любой момент должен иметь возможность жену поцеловать"", — пояснила Макарская.

Но народ не переубедить. Люди еще больше стали жалеть артистку, пытаясь уверить ее, что Антон — настоящий тиран.

"Такое счастье. Девочки молодые мне все сочувствуют. Никто даже и не думает отбивать у меня Антона. Слава Богу за все! С ним вообще жизнь невозможна. Девочки, это так, да. Идите, идите, идите от Макарского все подальше", — пошутила в ответ на комментарии в Сети Виктория.