General Motors и Ford подключат к производству оружия в США

Некоторые американские автоконцерны, включая Ford и General Motors, могут начать производство вооружений, в том числе ракетных систем.

Это станет частью масштабного наращивания военного производства, заявил президент США Дональд Трамп.

Речь идёт о перепрофилировании части заводов и использовании свободных производственных мощностей гражданского сектора для выполнения оборонных заказов.

"Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое", - заявил Трамп.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о реализации плана Трампа по переводу производства в "режим военного времени" на фоне эскалации на Ближнем Востоке. СМИ писали, что запасы оружия США сильно истощены, особенно по части ракет Tomahawk.