Тегеран и Вашингтон поделили проблемы на четыре группы

Подготовка к следующему этапу переговоров на высоком уровне между Ираном и США завершена.

В них примут участие спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара - Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Тегеран и Вашингтон договорились о создании четырех рабочих групп: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению. Каждая из них займется своей проблемой, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно 18 июня. Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Накануне прошел первый раунд переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке. Посредники Пакистан и Катар отметили достигнутый прогресс и "конструктивную атмосферу".