Еще одна опасная тропическая инфекция добралась до России

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. Об этом рассказали во вторник, 23 июня, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мелиоидоз — это особо опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудителем является Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Человек заражается через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной указанными бактериями.

Опасность мелиоидоза, как поясняет Роспотребнадзор на официальном сайте, состоит в способности этой инфекции поражать различные системы органов. При инфицировании отмечается высокая температура, боль в мышцах и грудной клетке, кашель с гноем и кровью, диарея, абсцессы.

Заболевшая туристка по возвращении в Россию госпитализирована в тяжелом состоянии. Все необходимые меры предпринимаются. В нашей стране имеется высокочувствительная тест‑система для диагностики мелиоидоза, а на границе функционирует система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски.

Ранее в методических рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике инфекционных болезней, с которыми ознакомился ТАСС, отмечалось, что мелиоидоз входит в перечень эпидемиологически значимых для нашей страны зоонозных (сапронозных) инфекций, которые после периода относительно низкой активности снова проявляются вспышечной заболеваемостью и (или) распространяются на новые территории.

Ученые предупреждали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Они формируют благоприятную среду для переносчиков тропических болезней, вроде лихорадок денге и чикунгунья.