Двойной теракт предотвратили в Ставропольском крае

Двойной теракт киевских спецслужб предотвращён в Ставропольском крае. ФСБ при поддержке Следственного комитета задержала пособниц неонацистов, которые пытались доставить рюкзаки с бомбами к зданию силового ведомства. Украинские кураторы дали россиянкам лживые обещания о денежном вознаграждении.

Жесткое задержание. Руки за спину. И хотя на земле – женщина, действовать бойцам ФСБ пришлось решительно. В рюкзаке у девушки – готовое к подрыву взрывное устройство. Вот кадры оперативной сьемки – под контролем силовиков рюкзак перенесли на газон, бросили в автопокрышку. И через секунды взрыв.

Вот детонатор. Рядом – белый порошок – очевидно, селитра. А вот и порванный в клочья рюкзак. Бомба, как выяснили оперативники, была самодельной. Но мощной. Эквивалентной двум килограммам тротила.

Еще одно точно такое же устройство, и тоже спрятанное в рюкзаке, взрывотехники ФСБ нашли и обезвредили в другом конце Пятигорска. Его уничтожили дистанционно, с помощью робота-манипулятора. Вот видно – россыпью – шурупы, которые должны были выполнить роль поражающих элементов.

Эту бомбу тоже должна была принести к месту подрыва женщина. Разница только в возрасте. Первой девушке 19 лет. Второй – 47. Все остальное – как под копирку. Поиск работы в сети. Знакомство с каким-то доброжелателем. Обещание высокого гонорара за непыльную услугу. А потом слезы и раскаяние.

Показания о том, что девушек украинские кураторы использовали "в слепую", еще предстоит проверить. Но то, что обе были завербованы для совершения терактов против ставропольских полицейских, уже факт.

Это была классическая "многоходовка". Первая девушка подходит к отделу полиции и взрывается. Как только на место прибывает оперативно – следственная группа, пожарные, врачи, зеваки, появляется вторая - и тут же еще один взрыв. Жертв могло быть десятки. Но операцию СБУ удалось пресечь.

Российские силовики призывают всех быть бдительными, когда в интернете кто-то предлагает сомнительную подработку. Ведь девушек мог насторожить уже тот факт, что рюкзаки они подбирали ночью, где-то на пустырях, да еще и в мешках с мусором. Теперь за наивность придется расплачиваться. Задержанных ждет суд. И не исключено - длительные сроки заключения.