Самые яркие роли Михаила Ножкина

Печальная новость: умер актер Михаил Ножкин, ему было 89 лет. Народный артист РСФСР, драматург, певец, поэт, автор слов к песням, которые известный практически каждому: Последний бой, Бессмертный полк, Последняя электричка. Он сыграл множество ролей в кино: это и лейтенант Ярцев в киноэпопее "Освобождение", и белогвардеец Вадим Рощин в "Хождении по мукам", и контрразведчик Бекас в "Ошибке резидента".

Просто, доверительно и честно – он пел и говорил о самом главном. Эта песня Михаила Ножкина из фильма "Освобождение" стала по-настоящему народной, а его голос – голосом поколения. Когда он исполнял на сцене "Последний бой", зал всегда вставал.

Стихи Михаил Ножкин начал писать еще ребёнком, но о профессиональной сцене даже не думал – окончил строительный техникум, работал на стройке. Но участвовал в самодеятельных концертах. В 57-м году даже стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а затем - одним из первых участников "Голубого огонька".

Яркого артиста самодеятельности просто не могли не заметить - Михаила Ножкина пригласили в студию Московского театра эстрады. В кино он дебютировал в 1968 году - в роли разведчика Павла Синицына в фильме "Ошибка резидента".

В этой картине он особенно запомнился исполнением песни "Я в весеннем лесу пил березовый сок..." на слова Евгения Аграновича. Его другие известные роли - лейтенант Ярцев в фильме "Освобождение", князь Голицын в "Юности Петра", белый офицер Вадим Рощин в "Хождении по мукам".

Актёр, поэт, автор текстов песен к кинофильмам, он также писал музыку на свои стихи. Именно он - автор гимна "Бессмертного полка". Михаил Ножкин много выступал на сцене, выходил к зрителю. Его знала и любила вся страна.

Михаила Ножкина не стало на 90-м году жизни. Символично, что актёр, голос эпохи, ушёл в день начала войны. Но его песни и стихи и дальше будут рассказывать о времени, людях и стране - новым поколениям. Просто, честно и доверительно.