Во Владивостоке торжественно встретили два учебных корабля из Китая

В порту Владивостока торжественно встретили два учебных корабля из Китая. На борту около 400 курсантов. Впереди у них насыщенная программа. Это не только обмен опытом с российскими моряками, но и укрепление дружеских связей и развитие морского сотрудничества.

Корабли Народно-Освободительной Армии Китая швартуются в главной базе Тихоокеанского флота. На борту более 400 курсантов, которые проходят морскую практику.

В белоснежной форме, выстроившись на палубе, моряки из КНР приветствуют Владивосток и своих российских коллег. На причале им отвечают на их родном китайском.

Жители и гости Владивостока пришли на торжественную встречу экипажей учебного корабля "Ци Цзигуан" и десантного "Куньлуньшань". В руках — российские и китайские флаги, как символы дружбы и сотрудничества двух государств.

Российские корабли — частые гости в Китае, ровно так же, как и корабли из дружественной страны регулярно заходят в Приморье. Поэтому многие китайские экипажи уже знакомы с русскими традициями встречи.

Моряки двух государств проводят совместные учения, обмениваются опытом. Во время этого визита пройдут встречи между курсантами военно-морских учебных заведений КНР и Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

"Военные моряки – это, во-первых, дипломаты. Они испокон веков устанавливают дипломатические связи. Поэтому для курсантов, которые сейчас обучаются в училище, это пример, это учеба, точно так же, как и взаимный обмен между курсантами", - рассказал Сергей Собокарь, начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, контр-адмирал.

Отряд кораблей КНР пробудет во Владивостоке до 27 июня. Помимо деловых встреч, для иностранных гостей подготовили обширную культурную программу.