Захарова назвала скандалом всея Европы отказ Politico публиковать статью Лаврова

Издание Politico отказалось публиковать статью главы МИД России Сергея Лаврова, посвященную украинскому кризису и вопросам европейской безопасности.

В статье министр рассказал о заинтересованности Европы в поражении России, а также описал проблемы со свободой слова и возможностями дискуссий в западных странах. С полным текстом статьи можно ознакомиться тут.

Решение Politico не публиковать статью Лаврова раскритиковали как и в ЕС, так и в России.

По словам депутата Европарламента Фернана Картайзера, средства массовой информации все чаще отходят от выполнения своей основной функции, что очень печально. Редакция издания испугалась обвинений в отходе от официального нарратива, предательстве Киева, а также репутационных рисков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это "вопиющим актом цензуры" и "скандалом всея Европы".

"В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей - демократии, свободы и благополучия - а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик", - написала дипломат в своем telegram-канале.

По ее словам, материал Лаврова находится в редакции более суток, после чего был возвращен без публикации.