Путин назвал ключевую задачу в организации жизни общества

Ключевой задачей в России является укрепление верховенства права в организации жизни общества и регулировании отношений во всех областях. На это указал глава государства Владимир Путин.

В телеграмме президента участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума, опубликованной во вторник, 23 июня, пресс-службой Кремля, подчеркивается: только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно дать эффективный ответ на вызовы XXI века.

Укрепление верховенства права помогает также обеспечивать глобальную и региональную стабильность и прогресс, налаживать равноправное взаимовыгодное сотрудничество между странами, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее российский лидер указывал на необходимость укрепления и развития в стране эффективного, законного и доступного правосудия. Владимир Путин напомнил, что от обоснованности и справедливости судебных решений напрямую зависят судьбы граждан, доверие людей к власти.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов, в свою очередь, говоря о примате права, указывал: принятие российскими судами решений в угоду региональным и местным властям, а также обслуживание интересов корпораций и коммерческих структур недопустимы.