Российские регионы запретят продажу алкоголя в период выпускных вечеров

Розничную продажу алкоголя запретят 27 июня более чем в 40 российских регионах в связи с проведением школьных выпускных вечеров и празднованием Дня молодежи.

Как сообщает РИА Новости, указанный запрет решили установить в Башкортостане, Республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях.

Наряду с этим не получится закупиться спиртным 27 июня в Ненецком и Чукотском АО, ЯНАО, Севастополе, Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, Санкт-Петербурге.

В рамках борьбы с алкоголизацией населения власти ряда регионов России уже установили постоянные ограничения на торговлю горячительными напитками. Так, в Вологодской области введен "полусухой закон": купить спиртное в будни можно только с 12 до 14 часов, а в выходные и праздники – с 8 до 23 часов.

При этом о возвращении к советской практике тотальной борьбы с алкоголем в России речь не идет, тем более что количество сторонников "сухого закона" за последние 20 лет упало до минимума. ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что главным способом борьбы с алкоголизмом 60% респондентов считают пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), а не запреты. Лишь 5% участников исследования одобряют "сухой закон".

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