Следственный комитет России установил организаторов и исполнителей удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области.

К теракту причастны командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Именно они организовали наведение и отдали приказ об атаке на транспорт на территории России.

Исполнители удара - военнослужащие ВСУ Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум". Всех трех планируют объявить в международный розыск и заочно арестовать.

17 июня ВСУ ударили под Брянском по автобусу, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Всего в автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Действия киевского режима осудили в ОДКБ и ООН.