В современных международных отношениях отчетливо обозначились тревожные тенденции, связанные с нежеланием западных государств уважать чужой суверенитет. На это указал президент России Владимир Путин в телеграмме к участникам форума "Примаковские чтения".

Как отметил российский лидер, тема чтений — мир без правил, силовая игра. Это очень точно характеризует текущую обстановку.

Хотя на публику страны Запада говорят о стремлении к миру, основанному на правилах, в действительности за этим лозунгом скрываются амбиции, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты, подчеркнул Путин. Однако Россию, как и многие другие государства, это категорически не устраивает.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, выступая на "Примаковских чтениях", отметил осознанное проведение Западом линии на разрушение международного правопорядка. Как подчеркнул политик, "западники строят порядок, основанный на правилах, в котором на самом деле нет никакого правила, кроме права сильного и права делать что хочешь" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что спецоперация на Украине де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые "вынашивали, по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны".