Кремль напомнил свое предложение по ядерной программе Ирана

Россия приветствует перемирие между участниками конфликта на Ближнем Востоке и по-прежнему готова внести свою лепту в урегулирование ситуации. Об этом рассказал во вторник, 23 июня, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил политик, российская сторона позитивно восприняла сообщения о заключении американо-иранского меморандума и надеется, что начавшиеся переговоры будут результативными.

Однако "до достижения устойчивого мира нужно пройти путь, и путь не близкий", подчеркнул Ушаков. Он напомнил о готовности Москвы принять деятельное участие в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, поэтому "соответствующие российские предложения по одной из основных — то есть ядерной тематике — остаются в силе", сообщает РИА Новости.

Напомним, в свете высказанного западными странами недовольства иранской ядерной программой Россия предложила вывезти высокообогащенный уран из исламской республики — об этом неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.

Официальный Тегеран высоко оценивал роль Москвы в решении проблемных вопросов на Ближнем Востоке. Официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Исмаил Багаи подтвердил, что Иран поддерживает постоянный контакт с российскими коллегами, в том числе обсуждая "события дипломатического процесса" по урегулированию конфликта с США.