Россия готова к диалогу с Европейским союзом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, ЕС предпринимал попытки выйти на контакт с Москвой. Однако участники недавнего саммита G7 "приложили максимум усилий" ради дальнейшего затягивания боевых действий на Украине.

"Запад вновь консолидировано выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды", -сказал он в ходе двенадцатого международного форума "Примаковские чтения".

Ранее в Кремле посоветовали ЕС ознакомиться с реальным положением дел в украинском конфликте и не пытаться разговаривать с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости Москвы.