Анастасия Волочкова выходит замуж: вот кто жених

Анастасия Волочкова снова невеста. На шоу "Свадьба вслепую" балерине нашли сразу три жениха. Теперь артистка выбирает самого достойного. Бывшая прима Большого театра не раз говорила, что рядом с ней может быть только сильный духом мужчина. Организаторы шоу подобрали ей именно таких кандидатов в мужья.

По правилам шоу, незнакомцы "женятся" и проводят вместе время, чтобы понять, есть ли у них шанс влюбиться по-настоящему. Волочкова согласилась на это и стала "женой" сначала предпринимателя из Северобайкальска, а затем музыканта с Урала, а после побыла замужем за "клубничным магнатом" из Ленинградской области.

Женихи бились за сердце 50-летней невесты, и каждый пытался удивить Анастасию по-своему. Балерине устроили экстремальное свидание в лесу с катанием на багги. Попарили в бане с медом, и даже приготовили ванну Клеопатры.

Но Волочкову все три поступка не очень впечатлили. По словам балерины, мужчина рядом с ней должен соответствовать ее масштабу.

"Я — сильная женщина, и давайте будем честны: встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких. Почти все мои бывшие после расставания признавались: „После тебя невозможно найти другую. Ты задала такую планку, что остальные просто меркнут“. Поэтому, когда меня спрашивают, почему я одна, я лишь улыбаюсь", — заявила бывшая возлюбленная Сулеймана Керимова.

Пока не известно, выбрала ли балерина из трех женихов того, с кем продолжит отношения. Идеального избранника артистка описывает как мощного, красивого и надежного мужчину.

"Он должен обожать меня и гордиться тем, что его жена — Анастасия Волочкова, великая русская балерина. Фразы в духе „садись дома на диван“ со мной не пройдут. Это просто не мой путь", — отметила балерина.