Биолог предупредил о возросшем риске встретить медведя в Подмосковье

Бурые медведи могут заходить в Московскую область из соседних регионов. Об этом предупредил во вторник, 23 июня, кандидат биологических наук Павел Глазков.

Как напомнил эксперт в интервью АГН "Москва", бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области, поэтому охота на него полностью запрещена. Поскольку обитатели соседних регионов сообразили, что в Подмосковье для них угрозы от человека нет, велика вероятность заходов медведей из близлежащих областей.

Численность популяции бурого медведя выросла по всей России, отметил Глазков. Это еще один фактор, влияющий на вероятность встречи с этим животным в природе.

Охранный статус бурого медведя осложняет ситуацию с защитой людей в случаях, когда хищник может представлять угрозу здоровью или жизни человека, предупредил биолог. В связи с этим "возникает вопрос, как регулировать эту ситуацию".

В Подмосковье пока не фиксировали столь страшных происшествий, как на севере Индии. В штате Уттаракханд медведь проник на школьную территорию, ворвался в класс и схватил одного из учащихся. К счастью, учителя и другие школьники сумели отбить ребенка. Мальчик пострадал, но остался жив.

С другой стороны, нередко дикие животные сами нуждаются в помощи человека. В подмосковном парке "Земля Прайда" выхаживают двух гималайских медвежат, которых в критическом состоянии привезли из частного зоопарка на юге страны. Не обошлось без серьезных сложностей: попытки выкармливать малышей коровьим молоком едва не обернулись трагедией.